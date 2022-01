C’est ce mardi qu’ont été annoncés les noms des trois finalistes du Prix Puskas. Les voici : Erik Lamela (Tottenham), Patrik Schick (République Tchèque) et Mehdi Taremi (FC Porto).

Comme chaque année, la FIFA récompense le plus beau but de l’année. Pour 2021, Erik Lamela a été nommé pour son coup du foulard face à Arsenal, Patrik Schick pour sa frappe lointaine pendant l’Euro, et Mehdi Taremi pour son ciseau en Ligue des champions. Le nom du grand gagnant du prix Puskas sera annoncé le 17 janvier.