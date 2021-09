Formé à l’AS Saint-Etienne, Wesley Fofana semble faire table rase du passé. Blessé depuis plusieurs mois, le défenseur des Foxes a pris le temps de déclarer son amour à l’OM.

Originaire de Marseille, Wesley Fofana n’en a que faire de son passé à l’ASSE. Interviewé par Oh My Goal, le jeune défenseur central français a été interrogé sur son club de cœur. Si l’OM est mentionné ce n’est absolument pas le cas de l’AS Saint-Etienne qui l’a pourtant formé, vu grandir et fait éclore au plus haut niveau : « Le club dans lequel je rêve de jouer ? L’OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c’est ma ville. C’est mon club, celui que j’ai supporté étant petit, et que je supporte toujours. Quand je regarde les matches de l’OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c’est comme ça, c’est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien.«