Le PSG affronte Troyes ce samedi (17h), Presnel Kimpembe a peur de l’ESTAC.

« On a vu la saison dernière que le début de championnat avait été compliqué. On a perdu beaucoup de points bêtement, a indiqué le joueur sur le site officiel du PSG. Contre Troyes, on sait à quoi s’attendre. Ils ne vont pas nous faire de cadeau et ils reviennent de Ligue 2, ils ont été champions… On sait qu’ils auront envie de faire un bon match contre nous. Il faudra bien commencer. »