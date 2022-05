Comme annoncé il y a quelques semaines, Andreas Christensen rejoindra le FC Barcelone à l’issue de la saison. Thomas Tuchel a confirmé le départ de l’international danois.

« We’re losing him » autrement dit, « nous l’avons perdu« , a annoncé Thomas Tuchel dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Le technicien allemand a confirmé le départ d’Andreas Christensen en direction du FC Barcelone. En fin de contrat avec les Blues de Chelsea, le Danois portera les couleurs des Blaugranas la saison prochaine. L’accord entre les différentes parties a été conclu il y a plusieurs semaines et tout serait déjà signé. Une première arrivée confirmée officiellement du côté du Barça.

A 26 ans et après plus de 10 ans passés sous les couleurs des Blues de Chelsea, Andreas Christensen va quitter Londres au terme de son contrat. Homme fort de Thomas Tuchel avec 34 apparitions toutes compétitions confondues, le Danois était une belle opportunité à saisir pour Xavi Hernandez et le FC Barcelone.