Christian Eriksen, ce samedi soir, a pu profiter pleinement de la qualification du Danemark pour les demi-finales de l’Euro. De quoi rassurer (un peu) sur son état de santé.

Un jeune supporter a en effet posté une photo de lui et la star danoise, joueur de l’Inter Milan, sur les réseaux sociaux. Le fan a confié au média danois BT : « J’étais nerveux et je n’ai presque pas pu parler pour lui demander cette photo. Je lui ai demandé et il m’a dit oui tout de suite. »

Trois semaines après l’accident, une toute première photo du joueur de l’Inter Milan a été postée ce samedi. On y voit un Christian Eriksen tout sourire, poser aux côtés d’un fan sur une plage danoise. Interrogé par le média danois BT, ce jeune supporter n’a pas caché sa joie : « J’étais nerveux et je n’ai presque pas pu parler pour lui demander cette photo. (…) Je lui ai demandé et il m’a dit oui tout de suite. »