Selon les informations de Sky Sport Italia, Antonio Conte sera officialisé ce mardi par Tottenham. Le club londonien, qui a décidé de se séparer de Nuno Espirito Santo, a offert un contrat jusqu’en juin 2023 à l’Italien, qui a remporté le championnat d’Italie avec l’Inter Milan la saison dernière.

Tottenham a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit d’Antonio Conte, libre depuis son départ de l’Inter Milan, en fin de saison dernière après avoir remporté le championnat d’Italie devant la Juventus Turin et le rival l’AC Milan notamment. Selon les information de Sky Sport Italia, il signera un contrat jusqu’en juin 2023 et son arrivée pourrait être officiel dès ce mardi. L’ancien sélectionneur italien de 52 ans est déjà passé par l’Angleterre, entraînant les Blues de Chelsea de 2016 à 2018. Avec la formation londonienne, il a remporté la Premier League en 2017 et la Coupe d’Angleterre l’année suivante. Pour rappel, Tottenham pointe au 8e rang du classement de la Premier League, à dix points du leader Chelsea.