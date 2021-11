D’après les stats du début de saison, les deux stars de Manchester United et de Chelsea excellent… en gaffes.

Le constat est simple : Hakim Ziyech et Paul Pogba sont les deux joueurs qui commettent le plus d’erreur à la minute en Premier League depuis le début de la saison. Le site britannique BettingOdds.com a compilé les statistiques de tous les joueurs du championnat anglais et les deux milieux de terrain sortent (malheureusement) du lot. En regardant le tableau ci-dessous, on constate que le Marocain est premier du classement avec 49 boulettes, soit une moyenne d’une toutes les 4,29 minutes. Le bilan de Paul Pogba avec Manchester United n’est pas vraiment mieux car le Français a perdu 145 ballons depuis le début de la saison, soir un toutes les 4,37 minutes de jeu.

Auteur d’une belle prestation hier soir en Ligue des champions avec Chelsea (4-0 contre la Juventus Turin), Hakim Ziyech est peut-être en train de renverser la vapeur. Même chose pour Pogba qui découvrira sans doute un nouvel entraîneur sur le banc des Red Devils à son retour de blessure.