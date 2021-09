Fin de ce multiplex de la sixième journée de Premier League cet après-midi avec les résultats des quatre affiches et les victoires d’Everton et les Hammers de West Ham United.

Rien ne va plus chez les Peacocks de Leeds United qui s’inclinent encore une fois à domicile contre les Hammers de West Ham. Les visiteurs l’emportent 2 buts à 1 avec un but contre son camp de Firpo (67 min) et une réalisation d’Antonio à la 90e minute de jeu. C’est Raphinha qui a ouvert la marque. Everton se relance avec un succès 2 buts à 0 contre Norwich City. Match nul 2-2 entre Leicester et Burnley, alors que Newcastle ramène un point de son déplacement de Watford.