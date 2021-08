Le multiplex de la deuxième journée de Premier League a permis à Manchester City de gagner ses premiers points de la saison face au promu Norwich.

Une victoire 5-0 poncutée du premier but de la recrue la plus chère de l’histoire du club, Jack Grealish, acheté 117 millions d’euros. Le Français Aymeric Laporte a également marqué dans ce match. On notera également la victoie d’Aston Villa face à Newcastle et le nul entre Leeds et Everton (2-2). Au classement, Liverpool est provisoirement seul en tête après sa victoire face à Burnley (2-0), en début d’après-midi. Dimanche, Manchester United se déplace à Southampton, Tottenham à Wolverhampton et Chelsea à Arsenal.