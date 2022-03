Après les dernières sanctions prises par le gouvernement britannique, qui empêchent Chelsea de percevoir des revenus, les dirigeants se demande comment le club va terminer la saison et estime qu’une faillite n’est pas à exclure.

Sur le plan sportif Chelsea est en très grand forme avec une Ligue des champions et un titre de champion du monde mais en coulisse c’est autre chose. En raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le propriétaire des Blues Roman Abramovich a décidé de vendre le club contre un chèque de plus de 3 milliards d’euros. le Russe, considéré comme un proche de Poutine a également été sanctionné par le gouvernement britannique.

Tous les avoirs de Chelsea sont pour le moment gelés. Le club ne peut plus faire aucune recette de billetterie ou de merchandising, ne peut plus recruter ou prolonger ses joueurs actuels et la vente prévue par Roman Abramovich est suspendue. Les Blues ne peuvent pas dépasser 24.000 euros de frais lors de ses déplacements, au Royaume-Uni ou en Europe. Three UK, le sponsor maillot, a également mis fin à son partenariat de 47 millions d’euros par saison. Selon les informations de Daily Mail et The Sun, La direction redouterait même la faillite et doute des capacités du club à terminer la saison dans les meilleures conditions.

Chelsea, actuel troisième de Premier League, se déplace à Lille, mercredi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, avant de recevoir Newcastle, dimanche à 15h, pour le compte de la 29e journée de championnat d’Angleterre.