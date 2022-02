Cristiano Ronaldo Jr suit les traces de son père puisque le fils aîné de la star portugaise a officiellement rejoint l’académie de Manchester United à l’âge de 11 ans.

La compagne de Ronaldo, Georgina Rodriguez, a publié sur Instagram une photo de Cristiano Ronaldo Jr tenant un maillot de Manchester United sur lequel figure le numéro 7 de son père dans le dos. « Poursuivre nos rêves ensemble », a écrit Georgina. « Maman t’aime. » Il y a quelques jours, l’international portugais a mis en ligne des photos de lui s’entraînant avec son fils, qui portait un haut d’entraînement de Manchester United. « Présent et futur », pouvait-on lire en légende.

En 2020, Ronaldo n’était pas certain que son fils puisse faire carrière dans le football en raison de ses préférences nutritionnelles à l’âge de 10 ans. « Nous verrons si mon fils deviendra un grand footballeur, il n’en est pas encore là », a déclaré Cristiano lors de la cérémonie des Global Soccer Awards. « Parfois, il boit du Coca-Cola et du Fanta et mange des chips, et il sait que je n’aime pas ça. Une autre fois, j’ai dis à mon fils de se baigner dans de l’eau froide pour récupérer après une course sur le tapis roulant et il me dit ‘Papa, il fait si froid là-bas’. C’est normal, il a 10 ans. »