Leeds et Marcelo Bielsa pourraient faire une offre pour recruter l’ailier espagnol d’origine malienne de Wolverhampton, Adama Traore.

Adama Traoré continue d’attiser les convoitises. The Sun affirme que le club de Leeds United serait très intéressé par le profil du joueur et qu’un transfert dans les semaines à venir est envisageable. L’Hispano-Malien, devait prolonger son contrat avec les Wolves en début de saison mais les négociations ont été arrêtées et sont désormais au point mort.

Le joueur formé au FC Barcelone envisagerait alors de changer d’air. Leeds pourrait sauter sur l’occasion afin de tenter de le recruter dès le mois de janvier. Adama Traoré (24 ans) a perdu sa place chez les Wolves et n’entre plus dans les plans de Nuno Espírito Santo. Affaire à suivre pour Traoré qui est encore sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en 2023.

Isidore Akouete / Africa Top Sports