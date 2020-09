Même si l’OM a remporté son premier match de la saison 3 buts à 2 face au Stade Brestois, les Olympiens n’ont pour autant pas vraiment rassurer dans le jeu.

Spécialiste foot sur Canal+, Geoffrey Garetier est inquiet pour la saison et ne voit pas comment le club phocéen peut s’en sortir notamment en Ligue des Champions.

“On se souvient que la dernière fois que l’OM a joué la Ligue des Champions, en 2013-2014, ils ont fait 0 point en phase de poules et derrière, ils terminent 6e du championnat. A ma connaissance, c’est la première fois qu’une équipe va jouer la Ligue des Champions sans avoir augmenté son budget, ni s’être réellement renforcé. Parce que là, on parle de prêts et des joueurs d’appoints… Donc là, il va falloir des miracles. Dans un contexte particulier, où la Ligue des Champions va se jouer sur deux mois, entre la mi-octobre et la mi-décembre. Donc pression maximale sur (André) Villas-Boas qui va encore une fois devoir faire des miracles.” Réponse dans quelques mois…