Il n’y a pas à dire, le joueur qui fait couler le plus d’encre dernièrement, c’est bien lui ! Jude Bellingham, du haut de ses 19 ans, est le futur du football anglais, et peut-être même mondial. Avec des performances impressionnantes à Dortmund depuis juillet 2020, le prodigieux milieu de terrain est ni plus ni moins dans la lignée du légendaire David Beckham. Annoncé dans les plus grands clubs du monde et pour des sommes qui dépassent l’entendement, Jude Bellingham a tout pour devenir la star de demain et redonner des espoirs aux Anglais. Très riche et diversifié dans son jeu, « The Architect » apporte dans tous les secteurs, raison de plus pour laquelle il fait tourner la tête aux plus grandes écuries d’Europe.

Alors qu'on parle de lui au Real Madrid, à Liverpool, à Chelsea ou encore à Manchester City, Jude Bellingham ne devrait pas partir pour moins de 150 M€ l'été prochain. Bien qu'il soit encore jeune, nous reviendrons sur son parcours et analyserons pourquoi 150 M€ pourrait être le casse du siècle pour le digne héritier de David Beckham.

Une passion et une précocité hors du commun

Né à Stourbridge le 29 juin 2003 de parents anglais, le prodige de la Perfide Albion a aussi des origines africaines. En effet, sa mère vient d’Afrique mais le jeune Jude Bellingham possède seulement la nationalité Anglaise. D’un père Mark, policier et d’une mère Denise, ouvrière, Jude a aussi un frère footballer de deux ans de moins que lui, qui évolue au poste de milieu offensif dans son ancien club, Birmingham. Ayant découvert le football très tôt au travers de son père et avec son petit frère, ils se sont inscrits au Stourbridge FC à l’âge de 6 ans. Très vite repéré par l’académie de son club favori, Jude a finalement rejoint Birmingham City un an plus tard.

Le milieu de terrain est arrivé à Birmingham City en moins de 8 ans et a très vite montré des signes de précocité : il jouait à 14 ans en U18 et à 15 ans en U23. Il devient alors, à 16 ans et 38 jours le 6 août 2019, le joueur le plus jeune de l’histoire de l’équipe anglaise. Il s’est vite imposé comme titulaire indiscutable et a clairement porté son équipe sur la saison 2019-2020. Bellingham est une légende à Birmingham, il a joué à 16 ans 44 matchs de championnat et a offert le maintien à son équipe en Championship. A la suite de son passage, le club anglais a même décidé de retirer le numéro 22 qu’il portait pour inspirer les générations futures.

« The Architect » : Créateur, solide et précis, un profil qui fait saliver l’Europe

Si Jude Bellingham plaît autant, c’est parce qu’il a un profil bien particulier. En effet, avec un apport offensif très important pour un milieu de terrain (18 buts et 20 passes décisives depuis son arrivée à Dortmund), le joueur est aussi un incroyable créateur. Avec 47 unités, il est le deuxième joueur à tenter le plus de dribles en Bundesliga cette saison et le 5e en nombre de passes dans le dernier tiers. Au-delà de ça, il parcourt en moyenne 11 km par match en Ligue des champions cette saison avec 85% de précision dans ses passes.

Si le joueur possède un incroyable impact offensif son profil de couteau suisse offre à Dortmund un véritable apport défensif. En effet, le joueur cumule 32 tacles et 59 interceptions depuis le début de la saison le plaçant 46e et 47e dans ses deux exercices, ce qui est particulièrement impressionnant pour un milieu de terrain. En plus, il permet même d’étouffer les adversaires dans leur camp puisqu’il est 5e en nombre de passes dans le dernier tiers avec 236 unités. Rien à dire, c’est le milieu de terrain parfait : il apporte énormément offensivement mais ne lésine pas sur les efforts défensifs, ce qui fait de lui l’un des profils les plus complets à son poste et pour son âge.

Bien que tout cela puisse sembler impressionnant, ce n’est pas là où le prodige de 19 ans excelle le mieux. En effet, c’est plutôt par sa qualité de récupération et son rythme hors du commun que Jude Bellingham impressionne le plus. Avec 108 matchs disputés en à peine plus de deux saisons avec le Borussia Dortmund, l’international anglais ne semble jamais avoir besoin de souffler. Et cette dynamique n’est pas ancienne, puisque depuis le début de l’exercice 2022/2023, Jude Bellingham n’a pas loupé une seule minute d’un seul match avec le Borussia Dortmund. Bien plus qu’un détail, car si les plus grands clubs d’Europe se l’arrachent à tout prix, c’est aussi pour avoir un joueur qui ne sera pas blessé et qui pourra répondre présent dans toutes les rencontres.

Reste à voir comment évoluera sa saison et s’il parviendra à confirmer ce profil et cette condition athlétique rare, et s’il réussira à battre son record de 46 rencontres disputées lors de la saison 2020-2021.

Encore un coup de génie signé Dortmund

Mais alors, que justifient ces 150 M€ ? Jude Bellingham vaut-il vraiment plus de deux fois Haaland ? Spoiler : non. Il y a bien évidemment une multitude de facteurs à prendre en compte lorsqu’on analyse le prix absolument énorme que demande le BvB pour son crack. D’abord, Jude Bellingham est Anglais, et un Anglais, ça coute cher ! En effet, dans l’entrejeu de la sélection Anglaise, le moins cher de moins de 25 ans est un certain Mason Mount qui est évalué à 75 M€. Il n’est plus à prouver que les joueurs anglais sont surévalués sur le marché lorsqu’on observe que la sélection anglaise est la plus chère du monde mais n’a absolument rien gagné depuis de nombreuses années.

Au-delà de la nationalité, il ne faut pas oublier que Jude Bellingham est très jeune. À 19 ans et 6 mois, il est un titulaire indiscutable dans l’une des meilleures équipes d’Europe, le Borussia Dortmund mais aussi un taulier indéboulonnable de la sélection anglaise. Il a encore la possibilité de beaucoup s’améliorer et pourrait devenir le meilleur milieu de terrain du monde si ça progression continue sur la même lancée que ces dernières années.

Après Dembélé parti pour 140 M€, les Jaunes et Noirs pourraient bien tenir avec Jude Bellingham leur nouvelle poule aux œufs d’or.

Pedri, Gavi, Tchouaméni : La concurrence sera rude pour Bellingham

Rien à dire, le joueur vaut son pesant de cacahuètes et ne semble pas être une fraude comme ses compatriotes Jadon Sancho ou Jack Grealish. Est-ce que pour autant, Jude Bellingham sera-t-il la star du football mondial dans les années à venir ? La réponse est évidemment impossible à donner comme ça, cela dépendra de son évolution, de sa détermination et de ses blessures. Il semble cependant logique de rappeler à quel point la concurrence risque d’être rude pour prendre cette place, puisque certains des plus grands cracks d’Europe évoluent aussi dans l’entrejeu.

Déjà, on peut citer la paire du FC Barcelone avec Gavi et Pedri. Le premier lui a d’ailleurs chipé le trophée Koppa cette année et une certaine rivalité pourrait peut-être même naitre entre les deux joueurs. Sans oublier d’ailleurs, que le jeune espagnol a un an de moins que l’anglais… En plus, Pedri, du même âge que Bellingham, semble aujourd’hui dominer tous les débats à son poste, et Bellingham a encore un peu de chemin à faire pour pouvoir rivaliser avec l’ancien joueur de Las Palmas. Alors, tout indique qu’une rivalité existera si le joueur finit par signer au Real Madrid, il devra aussi faire face à une rude concurrence à la Casa Blanca. En effet, avec Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, le Jaune et Noir vont devoir faire ses preuves pour devenir le n°1 comme il l’a été partout où il est passé.

Ainsi, Jude Bellingham semble tout avoir en main pour devenir le digne héritier de David Beckham. Cependant, attention à la concurrence et à la pression folle que le joueur aura sur ses épaules, puisqu’en tant que milieu anglais de 19 ans à 150 M€, tous les observateurs prêteront attention à chacune de ses actions…