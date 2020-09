David Aiello ne comprend pas la gestion du cas Karim Benzema par Didier Deschamps. Pour le journaliste de RTL, le sélectionneur de l’équipe de France devrait gérer l’attaquant du Real Madrid comme Adrien Rabiot. La situation reste très floue. Dans l’optique de l’Euro 2021, la présence de KB9 avec les Bleus pourrait renforcer l’équipe afin de partir à la conquête du trophée…

“Pour moi, la gestion du cas Rabiot est très bonne. On sait ce qu’il s’est passé, on connaît tous les tenants et les aboutissants. Il y a une sanction. Pendant deux ans, il a été écarté du groupe France. Et il revient. Rabiot et Deschamps vont se parler, l’affaire sera réglée. Mais dans le cas Benzema, l’histoire est loin d’être réglée… Il y a beaucoup de gens qui comparent les deux situations, celle de Rabiot à celle de Benzema. Elles ne sont peut-être pas comparables. Mais peu importe. Pour les gens, il y a deux poids deux mesures. Un joueur qui est pardonné, l’autre qui ne l’est pas… Il y a une procédure judiciaire en cours sur Benzema, mais il y a surtout la présomption d’innocence qui existe en France. Donc Deschamps ne peut pas s’appuyer sur ça. Pour Benzema, les choses ont été mal gérées car Benzema et Deschamps ne se sont jamais parlés… Aucun des deux n’a voulu faire le premier pas”, a indiqué le journaliste de RTL.