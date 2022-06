La piste Cho est en train de se refroidir à cause des demandes XXL du SCO d’Angers et de son joueur.

Piste privilégiée de l’Olympique de Marseille, Mohamed-Ali Cho (18 ans) devient petit à petit un énorme casse-tête pour Pablo Longoria et ses associés. En cause, les énormes exigences salariales du jeune Angevin à en croire les informations du journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, invité sur le plateau de Football Club de Marseille.

« C’est un vrai dossier sur lequel travaille l’OM. C’est un joueur de profondeur qui va vite, très jeune mais inconstant. Il fait un bon début de saison, un gros match contre Lyon après il sort un peu de l’équipe. Il y a aussi un truc qui m’interpelle, c’est qu’il prend deux cartons rouges ce qui montre une maîtrise relative de ses nerfs. Angers l’a beaucoup mis en avant pour faire un gros transfert. Ça reste un joueur à dégrossir. Il ne coûte pas si cher en transfert car il ne lui reste qu’un an de contrat, on parle de 10-12 millions d’euros, mais il a d’énormes exigences en termes de salaire. Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé. Ils veulent une grosse prime à la signature et un gros salaire. »