Deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille avec 25 millions d’euros à son actif, Gerson devrait rapidement poser ses valises dans la cité phocéenne.

Lors d’un entretien pour « l’Equipe », son clan a répondu et donne même les raisons de ce choix de l’Olympique de Marseille. « Ce n’était pas si long que ça. En tout cas, dans notre esprit, il n’a pas fallu trop longtemps pour nous décider. Après, il a fallu régler les détails administratifs. Gerson, lui, a dû se faire à l’idée de quitter son club de cœur. Ce n’est pas si facile. Mais il n’a pas douté du projet de l’OM. On parle d’une très bonne équipe, d’un club historique qui évolue dans un championnat attractif. C’était très tentant. » A révélé Marcão, le père et agent de l’ancien milieu de terrain de Flamengo…