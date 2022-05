Ancien joueur du Milan AC et vainqueur de la Ligue des champions avec les Rossoneri, Clarence Seedorf s’est confié après la rencontre et la demi-finale retour de Ligue des champions ce mercredi soir entre le Real Madrid et Manchester City. L’ancien international néerlandais a pointé du doigt la faillite des Cityzens.

Invité sur le plateau de la chaîne italienne Amazon, Seedord a livré son sentiment sur l’élimination de Manchester City au dépend du Real Madrid après un match une nouvelle-fois totalement renversant remporté par le Real Madrid. Seedorf pense que City et le PSG ont le même problème, ce qui empêche pour le moment de remporter la Ligue des champions. « La magie du Santiago Bernabeu ne peut pas s’expliquer, a-t-il commencé par déclarer. Je suis heureux et fier d’avoir pu jouer dans ce stade (…) Il manque au City comme au PSG une mentalité. A Madrid, quand tu sors en 8es, tu ne dois pas te faire voir en ville pendant un mois. » A précisé l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan. Rappelons que durant cette campagne européenne, Manchester City et le Paris Saint-Germain ont tous les deux été éliminés par le Real Madrid.