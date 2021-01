Dante out jusqu’à la fin de la saison, l’OGC Nice cherche activement un nouveau défenseur central. Les dirigeants pensent même à relancer Samuel Umtiti qui revient de blessure avec le FC Barcelone.

Si l’on en croit les informations de « l’Equipe », le club azuréen est en quête d’un nouveau défenseur central et surveille de près la situation et le dossier menant au Français du FC Barcelone Samuel Umtiti. De retour de blessure avec les Blaugrana, il joue très peu et un départ semble inéluctable afin de relancer sa carrière professionnelle. Agé de 27 ans, il est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2023 et se valeur est estimée à 12 millions d’euros. Formé à Lyon, le champion du monde pourrait donc retrouver la Ligue 1 et enfin pouvoir rejouer après plusieurs mois de galères. Affaire à suivre…