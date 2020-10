Rendez-vous ce soir à partir de 21 h 10 pour le match amical entre l’Equipe de France et l’Ukraine. Les Bleus largement favoris feront face à une équipe ukrainienne décimé par les cas de covid. La sélection coachée par Andrey Shevchenko pourrait même aligner son 4e gardien. Résultat.

France – Ukraine 7-1 : Le jeune milieu de Rennes Eduardo Camavinga a ouvert la marque d’une reprise acrobatique (9e), devenant à 17 ans et 11 mois le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France derrière Maurice Gastiger contre la Suisse… le 8 mars 1914 !

C’est ensuite Olivier Giroud, auteur d’un doublé d’une frappe de l’extérieur et de la tête (24e, 34e), qui pour sa 100e sélection est entré encore un peu plus dans l’histoire des Bleus en signant ses 41e et 42e buts, pour occuper la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de la sélection derrière Michel Platini (51). Vitali Mykolenko (39e csc), Corentin Tolisso (65e), Kylian Mbappé (82e) et Antoine Griezmann (89e) ont ensuite donné un peu plus d’ampleur à la démonstration des champions du monde 2018.