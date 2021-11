Daniel Riolo, consultant pour RMC, a fait une sortie fracassante sur les deux stars du PSG, Neymar et Lionel Messi.

« C’est l’idée que Messi privilégie la sélection au PSG. Normalement, tu ne dois pas privilégier la sélection à ton club. On a l’impression que le PSG, c’est la salle de sport de Messi. Je pense que 2022 est l’objectif. Pour lui et Neymar d’ailleurs. Le PSG, c’est le tapis de course de Neymar et Messi. Messi et Neymar arrêteront ensemble après le Qatar », a indiqué Daniel Riolo, consultant pour RMC Sport. Sur les réseaux sociaux, cette déclaration a fait beaucoup réagir les fans du club de la capitale.