Le FC Barcelone pourrait bien se renforcer avec un des meilleurs joueurs de la MLS. Les Catalans pourraient s’attacher les services de l’attaquant d’Atlanta Josef Martinez lors du prochain mercato hivernal.

Si l’on en croit les médias espagnols, des sources proches du club blaugrana annoncent un intérêt des dirigeants du FC Barcelone pour le buteur de la formation d’Atlanta United, Josef Martinez. L’international vénézuélien voit son contrat avec Atlanta se terminer en décembre 2023 et a déjà fait savoir qu’il ne renouvellerait pas son bail.

Âgé de 29 ans, il pourrait venir renforcer le secteur offensif de Xavi Hernandez dans les prochains mois mais avant cela, le club catalan devra dégraisser et faire partir Ferran Torres et Memphis Depay. Une opération qui devrait coûter entre 6 et 7 millions d’euros pour la direction du FC Barcelone. Affaire à suivre…