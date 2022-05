Priorité du Real Madrid, Tchouaméni ne rejoindra pas l’Espagne. Les 80M€ réclamaient par Monaco ont refroidi les Merengues qui se lancent sur la piste Youri Tielemans.

Milieu de terrain irrésistible de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni était l’un des joueurs les plus courtisés du continent avant que le club de la Principauté ne devienne trop gourmand. En réclamant la somme de 80 millions d’euros, les Monégasques ont refroidi les intérêts du Paris Saint-Germain, qui aurait abandonné cette piste, tout comme ceux du Real Madrid, qui se serait désormais tourné vers une autre cible moins onéreuse. Selon les informations de Todo Fichajes, cette dernière se nommerait Youri Tielemans.

Auteur d’une nouvelle saison convaincante avec 48 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Youri Tielemans était un second plan que le Real Madrid s’est décidé à activer. Estimé à 55 millions d’euros par Transfermarkt, le Belge pourrait être bradé par Leicester au vu de sa situation contractuelle qui arrive à son terme en 2023. Il aurait d’ailleurs précisé qu’il ne prolongerait pas avec les Foxes, ce dont les Madrilènes souhaitent profiter avec un départ estimé autour des 40 millions d’euros. Un pré-accord aurait déjà été conclu avec le joueur et il ne manquerait plus qu’un solide accord entre les deux clubs pour boucler ce deal. A 25 ans, Youri Tielemans représentera sans doute l’avenir du milieu de terrain du Real Madrid.