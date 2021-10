Ancien journaliste de « Canal+, » Pierre Ménès était invité dans l’émission d’Estelle Denis, « Estelle à midi. » Il est revenu sur son licenciement avec le groupe Canal+.

l’ancien chroniqueur vedette du Canal Football Club n’a pas changé sa ligne de défense. « A l’arrivée c’est quoi cette histoire ? C’est la haine des réseaux sociaux. La haine et la lâcheté des réseaux sociaux. (…) Pourquoi il y a eu une mise à l’écart de Canal+ ? A cause des réseaux sociaux. Même si je suis un affreux pervers sexuel, j’ai visiblement manqué à beaucoup de monde. C’est vrai qu’il y a eu peu de soutien public. Mais je ne l’ai demandé à personne, on était en pleine chasse à l’homme. Pas par tout le monde, mais j’ai été lâché, bien sûr, » a lâché le journaliste.