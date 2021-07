Pour s’offrir Kylian Mbappé l’été prochain, le Real Madrid pourrait sacrifier ses deux flops, Eden Hazard et Gareth Bale.

Toujours bien décidé à attirer Kylian Mbappé dans ses filets, le Real Madrid aurait visiblement changé de stratégie. Un temps déterminé à casser sa tirelire pour le recruter cet été, les Merengues pourraient finalement revenir à la charge l’an prochain avec une offre de contrat particulièrement alléchante. Mais avant de venir séduire le Français, qui sera libre en juin 2022, le Real Madrid devra renflouer ses caisses.

Selon le média britannique The Athletic, le Real Madrid envisage de se débarrasser de ses flops Eden Hazard et Gareth Bale pour faire réduire drastiquement la masse salariale. À eux deux, le Belge et le Gallois représentent en effet 13% de la masse salariale du club. Leur départ représenterait pas moins de 175 millions d’euros d’économies sur la saison entière. Une fois les deux joueurs à la porte, Florentino Pérez aura toute la liberté de négocier avec Kylian Mbappé. Au Real Madrid, il pourrait toucher un salaire avoisinant les 750 000 euros par semaine, soit environ le salaire actuel de Gareth Bale. Pour rappel, Mbappé gagne aujourd’hui 520 000 euros par semaine au PSG, soit autant qu’Eden Hazard au Real Madrid.