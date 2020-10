Le Paris Saint-Germain affronte le Nîmes Olympique ce vendredi soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

Avant cette rencontre, Rudi Garcia est revenu sur le début de saison des hommes de Thomas Tuchel et rend hommage à l’équipe championne de France. Pour lui, le PSG est la meilleure équipe de Ligue 1 et ne possède pas d’adversaires à sa mesure.

C’est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions. Ils n’ont aucun adversaire dans le championnat de France. Ils ont deux ou trois joueurs pour chaque poste. Ils ont Neymar et Kylian Mbappé et on dirait qu’il y a une bonne ambiance entre eux. Quand vous avez des gars comme ça qui jouent les uns pour les autres, c’est compliqué pour les autres équipes. C’est possible de les battre, mais normalement ce n’est pas le cas. Note Rudi Garcia dans une interview accordée à “The Athletic”.