Vincent Moscato a évoqué le retour d’Adrien Rabiot en équipe de France. Lors de ce débat, le consultant de RMC a souhaité parler du retour de Karim Benzema chez les Bleus. Pour l’animateur du Super Moscato Show, “KB9” pourrait faire son retour chez les Bleus lors du Mondial 2022. Les paris sont lancés.

“La non-réponse de Deschamps sur Benzema ? Les paroles, ça ne compte pas. Ce sont les actes qui comptent. Deschamps ne le prend pas, point. Il a le droit. Dans la rancune, il y a la rancune passagère, celle qui dure un an, deux ans… Moi, je pense que Deschamps n’a pas complètement fermé la porte à Benzema. Je pense qu’on va revoir Benzema en équipe de France avec Deschamps sélectionneur. Il y a des chances, et notamment pour la prochaine Coupe du Monde. On lance les paris. Vous verrez que le dernier libéré de ce convoi de prisonniers, après Rabiot, ce sera peut-être Benzema. Ce serait une belle surprise pour les années à venir. Benzema avait mérité une peine longue, c’est ça la justice. Mais il reviendra un jour”, a indiqué l’ancien joueur de rugby et consultant sur l’antenne de RMC. Ce paris semble déjà avoir du plomb dans l’aile…