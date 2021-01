Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain ce week-end dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, Olivier Dall-Oglio évoque le match et pense que le Stade Brestois peut créer l’expoit.

Opposés à l’équipe de Mauricio Pochettino, les Bretons ne comptent pas se rendre dans la capitale en victime expiatoire et croient en la victoire contre une équipe qui pointe à la deuxième place du championnat.

C’était important de gagner contre Nice. Déjà pour avancer et pour préparer au mieux ce match contre le PSG. On est plus en confiance, on va à Paris pour aller chercher des points. On sait qu’on va être contrariés, il faudra bien les contenir. Il ne faut pas y aller avec des complexes et être capable d’imaginer qu’on va faire quelque chose. Y croire. On a l’impression que l’exploit est plus crédible“, a prévenu le technicien l’entraîneur tricolore.