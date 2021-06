Gianluigi Donnarumma, 22 ans, devrait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Il devrait donc être en concurrence avec Keylor Navas. Jérôme Rothen, consultant Rmc Sport ne comprend pas ce choix et fustige la direction sportive du PSG.

Gianluigi Donnarumma a joué 37 matchs avec son club de toujours l’AC Milan. En fin de contrat, il va quitter le club pour le Paris Saint-Germain où il bénéficiera d’une énorme prime à la signature et son agent Mino Raiola touchera une grosse commission. Le Paris Saint-Germain qui possède déjà Keylor Navas en gardien numéro 1 aura donc deux gardiens de haut niveau dans son effectif. Une donnée qui ne plait pas forcement à l’ancien numéro 25 du club, Jérôme Rothen : « Anticiper le départ de Keylor Navas, qui vient de prolonger, je trouve ça moyen. Si c’est pour prendre Donnarumma et le prêter, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, il revient dans un an et Keylor Navas n’aura que 35 ou 36 ans donc il peut encore évoluer à un très bon niveau, sachant qu’il est à son meilleur niveau actuellement. Ce n’est même pas fragiliser Keylor Navas mais essayer de trouver une place à Donnarumma. Le PSG a d’autres priorités bien plus importantes que de prendre un deuxième gardien de la trempe de Donnarumma. Je pense qu’ils font encore des bêtises et que les erreurs du passé. Ils font encore la même chose. Si on ne les attire que d’un point de vue financier, il ne faut pas s’étonner après qu’en terme d’image, respecter l’institution. Eh bien ils ne respectent pas forcément. »

En attendant, le portier jouera l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) avec l’Italie. Premier match contre la Turquie, vendredi, lors de l’ouverture de ce championnat d’Europe.