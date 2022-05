Après la nouvelle défaite des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 contre l’OGC Nice, David Guion a évoqué la fin de saison et le maintien en Ligue 1. Il y croit encore assure que l’équipe va se battre jusqu’au bout pour ne pas descendre.

“J’y crois. On ne va rien lâcher. On a bataillé depuis de longues semaines avec beaucoup de choses remises en ordre. Ce n’est pas suffisant. On ne gagne pas. On n’arrive pas à prendre ces points pour soulager. J’aurais aimé que les garçons soient récompensés. Il n’y a pas d’abattement, mais on est très déçus. Il reste trois journées. On compte bien exister et sauter cette dernière place pour aller chercher le maintien.” A expliqué David Guion qui veut encore croire en ses chances. Bordeaux affronte encore Angers, le FC Lorient et le Stade Brestois en cette fin de saison.