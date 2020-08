Josep Maria Bartomeu pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochains jours. Sur son compte Twitter, Joan Laporta, ancien président du Barça, demande le départ immédiat de Bartomeu afin de conserver Lionel Messi.

“Bartomeu et son conseil doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé le moral de Messi pour se sauver de la tourmente économique et sportive qu’ils ont créée. S’ils démissionnaient, il y aurait toujours l’espoir que Messi resterait au Barça”, a indiqué l’ex-président du FC Barcelone entre 2003 et 2010.