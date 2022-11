Courtisé par l’Europe entière, Endrick a déjà un pas au Paris Saint-Germain. Un club qu’il affectionne au détriment du Real Madrid ou du FC Barcelone.

Âgé de seulement 16 ans, Endrick est la pépite du football brésilien que toute l’Europe s’arrache. Sous les couleurs de Palmeiras, le jeune avant-centre fait belle impression avec déjà neuf buts et une passe décisive à son actif en douze rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des performances qui ne cessent d’attiser l’intérêt de géants à travers le continent. Si le Real Madrid a été placé comme le grand favori pour s’attacher ses services, le Paris Saint-Germain aurait plus d’un coup d’avance.

« Non pas vraiment, je regarde les matchs, la Ligue des Champions, la Premier League, la Liga, le championnat français, la Bundesliga. Je regarde pour apprendre de ces stars qui évoluent dans ces compétitions, voir ce que je peux reproduire, mais je n’ai pas de club favori. Et puis je ne fais pas attention aux rumeurs, je sais que pour jouer en Europe, il faut que je sois performant ici. […] Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer », a confié Endrick lors d’une entretien accordé à So Foot.