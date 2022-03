Dans une interview accordée à Onze Mondial, Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea et récent champion d’Afrique avec le Sénégal, a expliqué que Karim Benzema, capitaine du Real Madrid, qui lui a fait la meilleure impression.

Karim Benzema réalisé une saison stratosphérique. L’international français, capitale du Real Madrid, a marqué 30 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues, a permis au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en inscrivant un triplé face au Paris Saint-Germain.

Edouard Mendy, considéré comme le meilleur gardien du monde, a confié que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, lui a fait la meilleure impression. Pour le champion d’Afrique, Karim Benzema fait partie des meilleurs attaquants du monde avec le joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, et l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

« L’attaquant le plus fort que j’ai affronté ? Je pense que c’est Benzema. A l’heure actuelle, avec Lewandowski et Mbappé, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Il tient le Real Madrid depuis de nombreuses années maintenant. On a l’impression que plus l’âge, plus il se bonifie. Honnêtement, je pense qu’il est le meilleur attaquant que j’ai affronté » , a indiqué le champion d’Afrique sénégalais pour Onze Mondial.

Chelsea, se déplacera mercredi à 21h, sur la pelouse du LOSC, lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Au match aller, les blues se sont imposés, 2-0, face au champion de france en titre.