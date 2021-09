Antoine Griezmann (30 ans) n’est pas au mieux avec l’équipe de France. Didier Deschamps défend son joueur.

« Son efficacité… Si il y a des exemples à prendre, c’est lui. Ça dépend aussi de son positionnement, il n’est pas toujours attaquant. Pour son efficacité par rapport aux nombres de ballons et aux situations, au prorata, c’est quelqu’un qui a une grande efficacité », a indiqué le technicien. Et d’ajouter : « Ils ont cette relation technique. Karim est rentré dans une période où l’on a eu moins de situations offensives. Mais dans la complémentarité, je n’ai pas de souci là-dessus. Ce n’est pas que ces deux-là, ils sont dépendants de ce qu’il y a autour et derrière ».