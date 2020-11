Entraîneur de l’US Sassuolo, Roberto De Zerbi et fan de son joueur Jérémie Boga. Il le compare même à Lionel Messi.

« Nos joueurs ont été choisis un par un, personne n’est ici par hasard. (Jérémie) Boga est arrivé et ne savait pas comment se situer ni par rapport à ses coéquipiers, ni par rapport au but, mais quant à la capacité d’éliminer un joueur, je mets (Lionel) Messi devant lui et puis… je devrais y réfléchir. Maintenant, il joue avec l’équipe, et tout le monde l’a remarqué » a affirmé le coach à la Repubblica.

Cette saison, l’international ivoirien né à Marseille à mal commencé avec seulement 3 apparitions en championnat. Il est actuellement positif au covid-19 et n’a pas pu rejoindre les Eléphants de la Côte d’Ivoire.