L’ancien attaquant du FC Barcelone, Hristo Stoitchkov, place Erling Haaland légèrement au-dessus du phénomène du PSG, Kylian Mbappé.

Annoncé comme les deux successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Erling Haaland risquent de se disputer de nombreux Ballon d’Or dans les années à venir. Mais en attendant, l’ancienne légende du football bulgare Hristo Stoitchkov donne une légère avance au Norvégien sur la saison qui vient de se terminer. L’ancien du Barça estime, dans un entretien accordé au JDD, que le Cyborg du Borussia Dortmund a été plus impressionnant que son rival du PSG.

« Mbappé ou Haaland, lequel je préfère ? Haaland a sûrement été le meilleur sur l’année. Il a reçu à juste titre le Golden Boy. Il marque avec les deux pieds, la tête. Ramenée à son gabarit, sa vitesse m’impressionne. C’est une vraie machine. Il est différent de Mbappé, donc possiblement complémentaire. On a rarement vu en même temps deux jeunes gars avec des qualités pareilles. Mon équipe type de la saison ? Neuer – Pavard, – Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba – De Jong, Busquets – Neymar, Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Le jeu a besoin de personnages marquants. »