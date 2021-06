Buteur ce week-end face au Portugal, Kai Havertz a reçu de jolis compliments de la part de Lothar Matthäus.

Ancienne légende du football allemand, Lothar Matthäus n’a pas tari d’éloges au sujet de la pépite de Chelsea, Kai Havertz. Dans un entretien accordé à Kicker ce lundi, l’ancien joueur du Bayern Munich a totalement encensé l’attaquant de 22 ans. « Je le compare à Zinédine Zidane en termes de compétences, de technique, de vision de jeu et d’anticipation d’une situation. Zidane n’a pas semblé rapide, sauf quand il touchait le ballon. Havertz aussi. Il a un bon oeil, un bon contrôle de balle, un bon jeu de position, une bonne technique. De plus, il joue intelligemment et utilise bien son corps. Havertz est sur une bonne route, mais l’avenir dira s’il atteindra le sommet, s’il sera un excellent joueur ou juste un très bon ».

L’avenir nous dira désormais si l’ancien du Bayer Leverkusen aura la même carrière que le bourreau du club allemand en finale de Ligue des champions en 2002.