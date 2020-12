Le débat est ouvert depuis quelques mois. Karim Benzema est-il le meilleur attaquant français de l’histoire ?

Pour David Aiello, consultant pour L’Equipe, l’attaquant du Real Madrid est un excellent attaquant mais il ne représente pas le meilleur attaquant français de l’histoire. « On peut lui opposer son parcours en équipe de France. Pourtant, j’adore Karim Benzema. Je voulais aller dans les chiffres pour voir ce que ça donne. Quand on regarde Benzema en équipe de France, on a l’impression qu’il n’a pas joué. Mais il a quand même joué de 2007 à 2015. C’est 81 sélections et seulement 27 buts. (…) Sous l’ère Deschamps, il a fait 1222 minutes sans marquer, on s’en souvient tous etc… Son parcours en équipe de France, hélas… Il n’a jamais marqué dans les phases finales », a indiqué le consultant sur La Chaîne L’Equipe.