Révélation de l’AS Saint-Etienne la saison dernière, Denis Bouanga est finalement resté chez les verts lors du mercato. Un choix en parti grâce à la présence de Claude Puel qui apporte beaucoup à l’international gabonais.

Après le match nul 1-1 face au LOSC en Championnat de France, l’attaquant stéphanois a rendu un petit hommage à son coach et trouve qu’il représente beaucoup pour le club. Il s’est confié dans « Onze Mondial ».

« C’est plus qu’un entraîneur, c’est un formateur. Ses qualités de coach ne sont plus à présenter. Mais son côté formateur est vraiment spécial. Il a ce truc: il repère le jeune, ensuite, il fabrique le joueur. Il le fait de toutes pièces et une fois qu’il est prêt, il le lance dans les meilleures conditions en lui distillant les bons conseils. Il m’a beaucoup apporté aussi. Il m’a donné de la confiance, il m’a transmis sa confiance. J’ai su lui rendre sur le terrain la saison dernière. Ça fait plaisir de voir que le coach m’accorde autant d’importance. » Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé.