Mardi soir, le Real Madrid a concédé une défaite 3 buts à 2 à domicile face aux Blues de Chelsea en quart de finale retour de Ligue des champions. Malgré ce revers, les Merengues ont assuré leur place dans le dernier carré grâce à au succès du match aller 3 buts à 1 en Angleterre.

Si le Real a pu compter sur un nouveau but de Karim Benzema lors de la prolongation, les joueurs de la Casa Bianca ont tout de même dû s’incliner à domicile. Avant le choc contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, Jérôme Alonzo s’est exprimé sur les chances du Real Madrid de l’emporter dans deux semaines et obtenir leur place en finale de la plus prestigieuses des compétitions européennes. Cependant, il ne pense pas qu’un Benzema seul puisse faire remporter la compétition aux Espagnols. « Si le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions grâce à Karim Benzema ? Pour moi, le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions. Mais il faut un Luka Modric au niveau de sa passe décisive de mardi, il faut un Casemiro du niveau de ce que l’on voit depuis plusieurs mois, il faut un grand Thibaut Courtois. Donc je réponds “non” parce que le prisme Karim Benzema seul contre tous, on a bien vu collectivement que contre Chelsea… Son exploit contre le Paris Saint-Germain ? Il faudrait le refaire en demie et en finale… A prévenu le chroniqueur de la chaîne L’Equipe.

Avant de poursuivre : « Mais encore une fois, je pense que le Real Madrid peut tout à fait gagner la Ligue des Champions, même sur un éclair de Luka Modric, de Thibaut Courtois qui pour moi est l’un des meilleurs gardiens au monde. Casemiro fait toujours partie des meilleurs à son poste. En défense, j’ai un vrai doute. Mais est-ce que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions grâce à Karim Benzema, si les autres sont en dessous ? Non, je ne pense pas. »