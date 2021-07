Ancien international français, Nicolas Anelka donne un précieux conseil à Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. Il lui conseille de quitter le Paris Saint-Germain.

« Si vous voulez les plus grandes distinctions, vous devrez quitter le PSG à un moment donné. Tout ce que vous ferez à Paris sera bien, mais quelqu’un dira toujours : ‘Eh bien, vous avez bien fait pour le PSG mais ce n’était qu’en France. Les meilleurs championnats sont en Angleterre ou en Espagne, vous n’avez donc pas affronté les meilleurs joueurs du meilleur championnat.’ Vous devrez décider. Si vous voulez remporter le Ballon d’Or, ce que vous devriez rechercher pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, vous devrez rivaliser avec les meilleurs. Vous ne pouvez pas dire que vous rivalisez avec les meilleurs tout le temps lorsque vous êtes au PSG. Le championnat de France n’est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que le championnat le plus difficile est en Angleterre. Donc, si vous voulez faire partie des meilleurs, faites ce que vous faites à Paris mais avec Chelsea ou United ou Arsenal ou City ou Liverpool. Ou allez en Espagne à Madrid ou à Barcelone. Ou peut-être l’Italie. Ensuite, nous pourrons parler d’un impact plus grand. » A confié Anelka pour « The Athletic. »