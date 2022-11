Suite de notre tour du monde des sélections pour la Coupe du monde. Le Portugal a sans aucun doute une carte à jouer pour le titre. Si le pays des Œillets n’a encore jamais gagné la plus grande compétition internationale, l’effectif semble ne jamais avoir été aussi fort.

Guidé par un Cristiano Ronaldo déterminé à écrire encore plus sa légende qui saura encaisser la pression, les cracks absolus de la Seleção pourront s’exprimer librement sur le terrain. Entre un homme qui peut devenir indubitablement le meilleur joueur de l’histoire et un effectif complètement dingue, le Portugal s’avance comme un des favoris pour cette Coupe du monde au Qatar.

Une lente montée en puissance, le parcours abordable des Portugais

Le Portugal ne s’en est pas sorti avec un groupe trop compliqué. En effet, avec l’Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud, les Portugais ne s’en tirent pas trop mal. Il n’y a pas d’énorme équipe qui pourrait voler la première place. Ils sont ainsi bel et bien favoris de ce groupe, et auront quand même l’occasion de bien se préparer dans des matchs au niveau assez relevé. En effet, chacune des équipes de ce groupe H aura son mot à dire, et les joueurs de la Seleção devront montrer un bon niveau dès le départ s’ils ne veulent pas se faire surprendre. Certainement que les éliminatoires pour la coupe du monde auront servi de leçon, où ils sont passés proche de l’élimination. Les coéquipiers de CR7 seront d’autant plus attentifs à ne pas lâcher des points faciles.

S’ils parviennent logiquement à sortir premier de leur groupe, les Portugais affronteront en quart une équipe au niveau inférieur, puisqu’il s’agira soit de la Suisse, de la Serbie ou du Cameroun. Il faudra toujours faire preuve de concentration pour ne pas perdre bêtement, mais tout indique que l’effectif a le niveau rejoindre les quarts. Derrière, le gros défi sera là puisqu’il s’agira probablement de la Belgique, de l’Espagne ou de l’Allemagne. Ensuite si les hommes de Fernando Santos parviennent à gagner, rien n’empêche de croire qu’ils peuvent aller au bout…

La légende CR7 peut (et va) écrire l’histoire

S’il y a bien un joueur qui veut gagner cette Coupe du monde, c’est lui ! En effet, Cristiano Ronaldo va avoir l’occasion de devenir indubitablement le meilleur joueur de l’histoire s’il parvient à mener son équipe vers la victoire. Après une victoire à l’Euro 2016 (1-0), le légendaire CR7 pourrait repartir avec son plus beau titre pour sa probable dernière Coupe du monde.

En sélections, il n’y a pas plus impressionnant que le joueur de Manchester United. Capitaine, meilleur buteur de l’histoire des sélections (117 buts), 10e grand tournoi international consécutif, joueur le plus capé de l’histoire du Portugal (191). Tout indique que ses stats pourraient encore gonfler, et il pourrait aussi devenir le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde avec deux buts supplémentaires, en devançant la légende Eusébio.

En plus des stats grandioses Cristiano Ronaldo pourrait être le joueur et l’acteur majeur qui offre au Portugal la première Coupe du monde de son histoire. En effet, malgré un statut légendaire en Europe, le pays des Œillets n’a jamais obtenu ce trophée, et Cristiano Ronaldo, au bout de sa magnifique carrière pourrait aider la nation à devenir le 8e pays à obtenir une coupe du monde.

Enfin, quoi de plus beau pour clore sa magnifique carrière, alors que tout se complique en club, de remporter une coupe du monde avec son pays. De plus, ce trophée lui offrirait définitivement un statut différent que celui de Lionel Messi, et un nouvel argument de taille pour les pro-CR7 ferait son apparition.

🔴Cristiano Ronaldo va vivre sa 10e grand compétition internationale avec avec le Portugal.

Un RECORD



✅ Euro 2014

✅ Coupe du monde 2006

✅ Euro 2008

✅ Coupe du monde 2010

✅ Euro 2012

✅ Coupe du monde 2014

✅Euro 2016

✅ Coupe du monde 2018

✅Euro 2020

✅ Coupe du monde 2022 pic.twitter.com/GXmHnJ11rM — 90 MIN FOOT (@90MINFOOT1) November 6, 2022

Les meilleurs… à chaque poste ! L’effectif délirants des Portugais !

Ce qui est le plus impressionnant avec le Portugal, c’est probablement l’effectif complètement fou qu’il possède. En effet, entre une défense très robuste, un milieu créatif et une attaque étincelante, la Seleção Portugaise a de quoi se placer comme l’un des meilleurs effectifs du monde.

La défense, un équilibre entre solidité et apport offensif : en défense centrale, aucun doute pour Fernando Santos, il alignera Danilo Pereira, du Paris Saint-Germain (milieu de formation mais qui évolue au très haut niveau en défense central) et Ruben Neves, taulier absolu et capitaine de Manchester City. Des défenseurs très solides, durs sur l’homme sans être de grands joueurs de ballons. Mais peu importe, car sur les côtés la créativité est débordante. En effet, avec Nuno Mendes du PSG ou Diogo Dalot de Manchester United à gauche et Joao Cancelo de Manchester City ou Nuno Tavares de l’Olympique de Marseille à droite, il y a de quoi se projeter chez les latéraux Portugais.

Au milieu, des créateurs et des sentinelles : Pour le milieu de terrain, Fernado Santos a un peu plus de choix qu’en défense. En effet, le sélectionneur Portugais pourra hésiter entre des joueurs confirmés, comme Joao Mario, Bernardo Silva ou Bruno Fernandes et des joueurs plus jeunes mais bourrés de talents comme Ruben Neves, Vitinha ou Matheus Nunes. Pour créer un bel équilibre, il semble que Neves en sentinelle semble être la bonne solution, en le mettant au côté d’un 8 plus créateur comme Vitinha ou Nunes et d’aligner en numéro 10 le prodigieux Bruno Fernandes.

En attaque, de l’explosivité et de l’expérience : Si Cristiano Ronaldo est indiscutablement là pour planter, il sera sans aucun doute entouré de deux des meilleurs attaquants du monde. D’un côté, Bernardo Silva, étincelant avec Manchester City qui pourra distribuer un nombre de caviar incalculable à CR7, et de l’autre Raphael Leao, la pépite de 23 ans de l’AC Milan qui pourra briller par sa vitesse folle et sa capacité de percussions absolument nécessaire pour créer des espaces dans les défenses adverses. Tout en sachant que le fabuleux Joao Felix pourrait aussi apporter cette expansivité.

Onze type du Portugal : Diogo Costa (FC Porto) – Nuno Mendes (PSG), Danilo Pereira (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (Manchester City) – Ruben Neves (Wolverhampton), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) – Rafael Leao (AC Milan), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Un effectif complètement fou, une légende qui veut écrire l’histoire et des adversaires abordables avant de se lancer dans la compétition. Le Portugal a toutes les cartes en mains pour remporter cette Coupe du monde au Qatar !