Le sélectionneur du Portugal en est convaincu, les coéquipiers de CR7 peuvent remporter la prochaine Coupe du monde.

En plus d’annoncer la liste des 26 Portugais sélectionnés pour le Mondial au Qatar, Fernando Santos a répondu à quelques questions en conférence de presse ce jeudi. Le coach du Portugal a notamment évoqué la situation de Cristiano Ronaldo, relégué sur le banc de Manchester United cette saison. « Il a joué ces quatre derniers matchs. Vous me parlez d’il y a un mois en arrière. En ce moment, il joue. Tous les joueurs que j’ai appelés viennent avec une énorme faim de vaincre cette Coupe du Monde, y compris Ronaldo. »

« Je n’ai aucun doute sur l’envie des joueurs de gagner la Coupe du Monde. Comme l’ensemble du peuple portugais, nous souhaitons revenir le 19 décembre et être reçu en fête. Être champion du monde, je pense que c’est possible. J’y crois et les joueurs aussi », a insisté le sélectionneur à 10 jours du début de la compétition.

Pour rappel, le Portugal sera dans le groupe H avec le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud.