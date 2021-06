Éliminé hier soir de l’Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo se tourne déjà vers la prochaine compétition internationale où il tentera de prendre sa revanche face à la Belgique.

Plus dangereux que la Belgique hier soir, les Portugais se sont pourtant inclinés en huitième de finale de l’Euro (1-0). Tenants du titre, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers quittent la compétition avec une seule victoire au compteur – en poule face à la Hongrie (3-0) – mais sur une bonne note. Le quintuple Ballon d’Or, qui a égalé à 36 ans le record de buts en sélection (109) de l’Iranien Ali Daei lors du tournoi, a reconnu lundi sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait d’une sortie précoce mais il s’est dit « fier » du parcours de la Seleção das Quinas.

« Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d’Europe et ce groupe a prouvé qu’il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais. Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts. »