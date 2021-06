Cristiano Ronaldo, 36 ans auteur d’un doublé lors de la victoire 3-0 de la sélection Portugaise contre la Hongrie a mis en avant la prestation collective de son équipe plutôt que sa prestation individuelle.

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur a disputé cinq phase finale de championnat d’Europe. Apres 2004, 2008, 2012, 2016 où il a remporté le trophée et donc 2020. Lors de la victoire 3-0 contre la Hongrie, l’attaquant a inscrit un doublé en fin de match lui permettant de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition devant Michel Platini, légende du football français. Malgré ces deux record, à l’issue du match, il ne se met pas lumière mais axe son discours sur son équipe qui a su être patiente : « Le plus important, c’était la victoire. C’était un match difficile, contre un adversaire qui a très bien défendu, mais nous avons marqué trois buts et je tiens à remercier l’équipe pour mon doublé et ce prix de joueur du match. »

Prochain match pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipier, le 19 juin contre l’Allemagne, championne du monde au Brésil en 2014.