La Pologne s’est inclinée, 3-2, contre la Suède lors de la dernière journée de la phase de groupe de l’Euro 2020. Une défaite qui a de grave conséquences puisque les polonais sont éliminés.

La Pologne aura déçu lors de cette phase de groupe avec deux défaites, contre la Slovaquie (2-1), contre la Suède (3-2) et un match nul (1-1) contre l’Espagne. Seul satisfaction, la performance de Robert Lewandowski avec trois buts. Ce dernier était très déçu de quitter l’Euro si tôt : « Nous sommes tristes et déçus. Peut-être manquions-nous de qualité d’une certaine manière, mais nous avons donné tout ce que nous avions. Nous avons été malchanceux dans ce tournoi. Nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer mais nous n’en avons pas converti assez. Et nos adversaires ont parfois eu une demi-occasion et ils ont marqué. Moi aussi, ces deux têtes sur la barre. Le fait que ce soit mon meilleur Euro parce que j’ai marqué trois buts ne me rassure pas du tout. Je donnerais tous ces buts pour une qualification au prochain tour. Je pense que cette équipe méritait plus. Pour tout ce que nous avons donné ici, la récompense est trop faible. »