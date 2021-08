Bonne et même très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui a trouvé un accord total pour le transfert de Pol Lirola.

Si en France on préfère rester prudent sur le dossier, en Italie en revanche les choses sont différentes. D’après les renseignements de Pietro Lazzerini, journaliste pour « Firenze Viola » le joueur est de plus en plus proche de quitter la Fio et cela ne devrait être qu’une question de temps. « Lirola traine les pieds aux entraînements ici. Pour moi, c’est une question de temps avec l’OM, car les dirigeants de la Fio ont encore parlé lundi avec l’agent de Zappacosta et le deal est très proche de se réaliser. » A-t-il confié auprès du « Phocéen. » Au pays, on évoque un accord total avec un transfert à hauteur de 12 millions d’euros.