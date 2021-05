La situation de Paul Pogba a toujours été conflictuelle avec Manchester United. Son avenir est incertain et un départ est comme souvent à l’ordre du jour. L’intérêt du français pour le Real Madrid est une réalité.

Le sujet Paul Pogba revient constamment sur le devant de la scène. En fin de contrat en juin 2022, le cas du Français devient désormais une priorité pour les Mancuniens qui ne peuvent pas prendre le risque de perdre libre leur star. Une star onéreuse débarquée il y a déjà bientôt cinq ans pour la bagatelle de 100 millions d’euros.

Déjà courtisé la saison dernière par Zinedine Zidane et le Real Madrid, Paul Pogba n’a jamais caché son intérêt pour l’historique club espagnol. Aujourd’hui encore son nom revient sur la table, le moment pour Mino Raiola, son agent, d’évoquer la situation de son poulain. « Nous attendons de savoir ce que Manchester United veut faire, voir ce que les dirigeants proposent. Paul veut gagner des titres et notamment la Ligue des Champions. Nous verrons si cela est possible avec Manchester United ou ailleurs. Pourquoi n’est-il pas encore au Real Madrid ? C’est une question que vous devez leur poser. Paul a toujours voulu rejoindre le Real. Il est admirateur du club mais aussi de Zidane, son idole. Ce n’est pas à moi que vous devez poser cette question« , a-t-il déclaré pour AS.

Des propos clairs et honnêtes qui montrent bien que l’avenir de Paul Pogba est loin d’être décidé. Le Français rêve toujours de jouer au Real Madrid, là où l’attend son idole, Zinedine Zidane. Le technicien madrilène n’a d’ailleurs jamais caché sa volonté de s’adjuger les services du Mancunien.