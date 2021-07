Dans le viseur du PSG cet été, Paul Pogba pourrait finalement prolonger son contrat avec Manchester United à cause de l’amour de sa famille pour l’OM.

Après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pourrait encore dégainer le chéquier cet été pour s’offrir Paul Pogba. Étincelant pendant l’Euro 2020, malgré l’élimination prématurée des Bleus, le milieu de terrain de Manchester United serait devenu la nouvelle priorité du président Nasser al-Khelaïfi. Seul hic, la famille Pogba est fan de l’Olympique de Marseille et d’après le journaliste italien Rudy Galetti, un transfert vers la capitale serait vu d’un mauvais œil.

« D’après ce que je comprends, le renouvellement avec United est la voie la plus sûre. Difficile de le voir au PSG même pour son parcours personnel, sa famille soutenant Marseille. C’est compliqué de le voir à Paris. La suggestion de la Juve, même avec de faibles pourcentages, reste dans l’air. A ce jour, Il est plus susceptible de rester à Manchester avec une augmentation de salaire qui entre le bonus et la partie fixe pourrait même atteindre 25 millions d’euros. »

Interrogé en 2018, alors que l’OM avait réussi à se hisser jusqu’en finale de la Ligue Europa, Paul Pogba avait d’ailleurs confirmé son amour pour le club phocéen. « L’OM ? Mon père était fan. Moi aussi, j’étais fan de Marseille. Après, on regarde un peu moins. C’est un ami qui me force à regarder, donc je regarde tous les matchs de Marseille. Ça a toujours été une équipe que j’ai regardée. Ils font une bonne saison, ils sont bien classés en championnat et en Ligue Europa. »