Dans des extraits du ‘Pogmentary’ qui sortira demain, Paul Pogba explique n’avoir reçu aucune offre de prolongation de contrat de la part de Manchester United.

Au centre du ‘Pogmentary’ qui sera diffusé ce vendredi 17 juin sur Amazon Prime Vidéo, Paul Pogba devrait annoncer sa prochaine destination. Dans un extrait du documentaire sur lequel The Athletic a mis la main, le Français évoque notamment les négociations houleuses avec les dirigeants de Manchester United.

Dans un échange avec son défunt agent Mino Raiola, le champion du monde 2018 se plaint notamment de ne pas avoir reçu de proposition de contrat en juillet dernier, à un an de la fin de son bail avec les Red Devils.

« Est-ce que Manchester (United) a fait une deuxième offre ? », demande Pogba à Raiola. « Oui », répond l’Italien. « Ils veulent absolument que tu restes. Pour moi, l’offre ne reflète pas cela. Je leur ai dit : ‘Si vous voulez qu’il reste, ne faites pas cette offre’. Je vais leur faire comprendre que s’ils veulent vraiment que tu restes et qu’ils veulent construire un projet autour de toi, cette fois ils doivent agir différemment et mettre l’argent sur la table. »

« Ils bluffent », répond ensuite Paul Pogba. « Comment tu peux dire à un joueur que tu le veux absolument et ne rien lui offrir ? Je n’ai jamais vu ça. »

Plus tard dans le documentaire, le Français déclare : « Mon objectif est de montrer à Manchester qu’ils ont fait une erreur en attendant de me donner un contrat. Et de montrer aux autres clubs que Manchester avait fait une erreur en ne me proposant pas de contrat. »